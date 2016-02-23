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Ankara saldırısındaki canlı bombanın Abdulbaki Sömer olduğu kesinleşti

Ankara'daki terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetmişti

23 Şubat 2016 21:03

Anadolu Ajansı, Ankara'daki 29 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında canlı bombanın kimliğinin DNA testiyle kesinleştiğini ve isminin Abdülbaki Sömer olduğunu duyurdu.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, incelemeler sonucunda canlı bombanın Abdülbaki Sömer olduğu belirlendi. Canlı bombanın oğlu olduğunu bildiren ve Van'da ikamet eden Musa Sömer'den alınan örnekler üzerinde yapılan DNA incelemeleri, saldırgandan alınan örneklerle eşleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, canlı bombanın Ankara Adli Tıp Kurumunda bulunan 80 parça halindeki cesedi defnetmeleri için yakınlarına tebligat çıkartacağı bildirildi. Cesedin 3 gün içinde alınmaması durumunda başsavcılığın talimatıyla gömüleceği öğrenildi.

Ayrıca patlamaya ilişkin, başsavcılığın talebiyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince getirilen yayın yasağı, yine başsavcılığın talebi üzerine kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve saldırıda kullanılan aracı temin ettiği belirtilen otomobil hırsızlığı şebekesinin, 10 Ağustos 2015'te İstanbul Sultanbeyli'de karakola ve 14 Ocak 2016'da Diyarbakır Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırılarda da otomobil temin ettiği ileri sürüldü.

Abdülbaki Sömer'in 2005'te, 16 yaşındayken terör örgütüne katıldığı, 2005-2014 yılları arasında Kandil'de bulunduğu bildirildi. 

İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklu bulunuyor.

Eylemi üstlenen Teyrêbazên Azadiya Kurdistan (TAK) saldırıyı yapan kişinin adının Abdülbaki Sönmez (Zınar Raperin) olduğu ileri sürmüştü.

Saldırının ardından hükümet yetkilileri ve güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamalarda, saldırıyı YPG bağlantılı Suriye doğumlu 24 yaşındaki Salih Muhammed Neccar'ın düzenlediği açıklanmıştı. 

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