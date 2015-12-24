"Bomba Ankara'da patlayacak" dediği iddiasıyla tutuklanan HDP'li Polatsoy serbest bırakıldı

Ankara'da en az 102 kişinin hayatını kaybettiği katliamdan bir gece önce “Bomba’ Ankara’da patlayacak” diye tweet attığı iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan HDP'li Mehmet Serhat Polatsoy, tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, 102 kişinin öldüğü Ankara katliamının ardından polis, olaydan önce Twitter'daki bir hesaptan 'Bomba Ankara'da patlayacak' paylaşımını yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa’da HDP'den milletvekili aday adayı da olan Mehmet Serhat Polatsoy'u 12 Ekim'de gözaltına aldı.

Suçlamayı kabul etmeyen Polatsoy, Ankara'daki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ancak, 28 Ekim tarihinde evinde patlayıcı olduğu iddiasıyla Polatsoy ve kendisiyle birlikte hareket ettiği ileri sürülen Mahmut A. ve Ahmet D. polis tarafından tekrar gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut A. ve Ahmet D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Serhat Polatsoy ise 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'ateşli ve patlayıcı madde bulundurma şüphesi' ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 ay Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalan Polatsoy, ara kararla tahliye edildi.