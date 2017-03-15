Bolu'da yol kenarında insan iskeleti bulundu

Bolu'nun Mengen İlçesi'nde bisikletle gezen 2 çocuk, yol kenarında, bir bölümü toprağa gömülü insan iskeleti buldu.

Bolu Mengen-Gökçesu yolunda öğlen saatlerinde bisikletle gezen 2 çocuk, yorulunca Hacıahmetler Köyü mevkisinde mola verdi. Yol kenarında yamaçta oturarak dinlenen çocuklar, kafatasının bir öblümü açıkta olan insan iskeletini fark etti. Çocukların bir yakınlarına durumu bildirmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma, olay yerinde inceleme yaptı. Jandarmanın incelemesine eşlik eden Hacıahmetler Köyü Muhtarı Ali Yiğit, iskeletin bulunduğu yerin 100 yıl kadar önce mezarlık olduğunu söyledi. İncelemeden sonra insan iskeleti Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.