Bolu'da öğretmenler 2 metrelik kapıdan atlayarak okula gidiyor

Bolu'da, İzzet Baysal Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilerin teneffüslerde dışarıya çıkıp sigara içmelerini çıkmalarını önlemek için okul ile lojmanlar arasındaki demir kapıyı kilitledi. Lojmanlarda kalan 16 öğretmen, 2 metrelik kapının üzerinden atlayarak okula giriyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; öğretmenlerin bazıları alternatif yolu kullanıp 1 kilometre yürüyerek okula gidip gelirken, bazıları da 100 metre uzaklıktaki 2 metrelik kapının üzerinden atlıyor. Öğrenciler de yine kapıdan atlayarak dışarıya çıkmaya devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanında bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde okul yönetiminin kararıyla kilitlenen kapı, sabah ders zili çalmasından itibaren akşam çıkış saatine kadar kilitli kalıyor.

Öğretmenler dilekçe verdi

Kapının kilitlenip kendilerine anahtar verilmemesine tepki gösteren öğretmenler, kapının açılması veya kendilerine anahtar verilmesi için okul yönetimine dilekçe verdi. İsmini vermek istemeyen bir öğretmen, kapının anahtarının sadece okul idaresinde ve hizmetlide olduğunu söyleyerek, "Kapıyı açtırmak istediğimizde her defasında hizmetliyi aramak zorundayız. Ancak çoğu kez hizmetlinin işi oluyor, kapının açılması gecikince derse geç kalabiliyoruz. Hizmetliyi beklemektense derse geç kalmamak için kapının üzerinden atlıyoruz, atlamak zorunda kalıyoruz" dedi.

Öte yandan öğrencilerin bazıları yine teneffüslerde kapının üzerinden atlayarak dışarıya çıkmaya devam ederken, bazıları da okulun arka tarafındaki çamlık alanda toplanıyor.

"Öğrenci okul sınırlarında kalmalı"

Okul Müdürü Uğur Sönmezel konuyla ilgili açıklama yapmadı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ise lojmanlar bölgesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin de kaldığını söyleyerek, "Öğrenciler lojmanların olduğu tarafa çok geçiyor. Okulun son günleri olduğu için çok kullanıyorlar. Lojmanlarda yaşayanlar da bu durumdan rahatsız. Okul yönetimi bu yüzden kapıyı kapalı tutmaya karar verdi. Öğrenci okulun sınırları içinde kalmalı" diye konuştu.