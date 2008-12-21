Bolu'da kar sevinci

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Oteller, hafta içinde kar yağışının devam edecek olmasıyla pistleri kayak için hazırlamaya başladı.



Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya'da, dün akşam başlayan yağış ile birlikte kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yılbaşı öncesi başlayan yoğun kar yağışı işletmecileri sevindirdi. Kar makineleri pistlerde karları sıkıştırarak, pistleri kayak için uygun hale getirmeye başladı. Kar yağışı ile birlikte otellerde rezervasyonlarda artmaya başladı. Yılbaşı tatilinde yüzde yüz doluluk oranı beklenirken, müşterilerine muhteşem bir gece yaşatmayı planlayan otellerde hazırlıklarını hızlandırdı.



Grand Kartal Otel Genel Müdürü Halit Ergül, dün akşam başlayan yağış ardından kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını belirterek, “Bu hafta boyunca kar yağışı bekleniyor. Kar yağmaya devam ederse önümüzdeki hafta pistlerde kayak yapılabilecek. Karla birlikte rezervasyonlarda arttı. Yılbaşı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

