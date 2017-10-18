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Sağlık

Bolu'da kar ambulansları kışa hazır

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi'ne ait paletli ambluans ve 4 çeker cip ambulans, zorlu kış koşulları için bakımları yapılarak hazır hale getirildi

18 Ekim 2017 14:26

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi\'ne ait paletli ambluans ve 4 çeker cip ambulans, zorlu kış koşulları için bakımları yapılarak hazır hale getirildi.
Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bolu’da, kış mevsiminde 40 santimetrenin üzerinde kar yağan bölgelerdeki hastalara paletli ambulans ve 4 çeker cip ambulans ile ulaşılıyor. Paletli ambulansla 2015 yılında 11, geçen yıl ise 14 vakaya müdahale edildi. 4 çeker cip ambulans ile ise zorlu kış şartlarında normal ambulansın ulaşamayacağı bölgelerde 2 yılda toplam 121 vakaya ulaşıldı. Geçen kış kullanıldıktan sonra garaja çekilen kar ambulansları, kış mevsiminin yaklaşılmasıyla bakıma alındı. Teknik ve mekanik bakımları yapılan araçlar kentin ilçe ve köylerinin zorlu kış şartlarına hazır hale getirildi.
Bolu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Cantürk Eyüp Kocalar, kar ambulanslarının yoğun bakım ünitesi bakımından normal ambulanslardan eksikliğinin bulunmadığını ifade ederek şöyle dedi:
\"Kış dönemi başlamak üzere. İlimiz coğrafi yapısı gereğiyle ağır kış şartlarının yaşandığı, özellikle karla mücadelenin yoğun olarak yapıldığı bir kent. Biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak zorlu kış şartlarında hasta ve yaralılarımıza müdahale edebilmek için 4 çeker ambulansımız ve özellikle zor şartlarda çalışması amacıyla kar paletli ambulansımızı hazırladık. Bunların tüm bakım ve teçhizatlarını elden geçirdik ve her an göreve hazır hale getirdik.  Şu anda hazırlıklarımız bitmiş durumda. Bolu İl Sağlık ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak kışa hazırız.\"

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