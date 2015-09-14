Bolu’da inşaat işçileri 'Türk bayrağına hakaret' iddiasıyla linç edilmek istendi!

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi’nde bir okul inşaatında çalışan işçiler, Türk bayrağına hakaret iddiasıyla linç edilmek istendi. Yüzlerce kişi okulun etrafında toplanırken, işçiler inşaatın çatısına sığındı.

DHA'nın haberine yer alan iddiaya göre, Mudurnu’nun Taşkesti Beldesi Benzinlik Mahallesi’nde bulunan bir okulun inşaatında çalışan işçilerle Türk Bayrağı bulunan araçlarla gezen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Olayın duyulması üzerine yaklaşık bin kişi okulun etrafında toplandı. Sopalarla binanın etrafında toplananlar, inşaat işçilerini linç etmek istedi. Kalabalığın elinden kurtulan sekiz işçi okulun çatısına sığınırken, inşaata giren saldırganlar, işçilere ait eşyaları yaktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma olaylara müdahale ederken, okula giren saldırganları dışarı çıkardı. Grubu sakinleştirmek için oğlunu askerde kaybetmiş Ahmet Temel jandarma aracından seslenerek dağılmalarını istedi.

Olay yerine gelen Bolu Valisi Aydın Baruş inşaat iskelesinin üzerine çıkarak kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Saldırganlardan dağılmalarını isteyen Vali Baruş, “Biz devlet olarak gerekeni yapacağız ve onların cezalarını vereceğiz. Herkes kendi cezasını kendi vermeye kalkarsa biz nasıl devlet olacağız. Ortada bir oyun oynanıyor ve oyuna gelmeyin” diye konuştu. Bu sırada kalabalıktaki bazı kişiler Vali Baruş’un konuşmasına tepki göstererek işçilerin kendilerine verilmesini istedi.