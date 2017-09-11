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Kültür-Sanat

Bolu'da halk kahramanı Köroğlu için çalıştay

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 15-16 Eylül tarihlerinde 13 ülkeden 41 bilim adamının katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, Bolu Beyi ile mücadelesi destanlara konu olan halk kahramanı Köroğlu'nun anlatılacağını söyledi

11 Eylül 2017 20:46

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 15-16 Eylül tarihlerinde 13 ülkeden 41 bilim adamının katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, Bolu Beyi ile mücadelesi destanlara konu olan halk kahramanı Köroğlu\'nun anlatılacağını söyledi.
Başkan Yılmaz, makamında basın toplantısı düzenleyerek, \'Bolu\'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını\' konulu çalıştayla ilgili bilgi verdi. Başkan Yılmaz, Bolu Valililiği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilecek çalıştaya Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Güricistan, Makedonya, Bulgaristan gibi 13 ülkeden 41 bilim adamının katılacağını belirtti.
Başkan Yılmaz, Köroğlu\'nun Türk dünyası ile her anlamda güçlü bir işbirliği oluşturulmasını sağlayan ortak bir halk kahramanı olduğuna dikkat çekti. Başkan Yılmaz, \"Bugün mutlulukla görüyoruz ki Köroğlu namı, temsil ettiği adalet, yiğitlik, mertlik, iyilik gibi kavramlarla artık coğrafyamızı dahi aşıyor. Köroğlu bugün, bizi sadece Türk dünyası ile değil, bu değerler etrafında toplanmak isteyen tüm dünya ülkeleriyle oluşturacağımız birlikteliğin de simgesi oluyor. Bolu Belediyesi olarak, Türk dünyasının ortak kahramanı olan Köroğlu’na sahip çıkmaya ve kahramanımızı, destan yazdığı Bolu’dan tüm dünyaya tanıtmak için azimle, durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.\"
KÖROĞLU PARKI
Yılmaz, Bolu\'yu gerçek anlamda Köroğlu diyarı yapacaklarını, bu kapsamda 90 bin metrekarelik Köroğlu Parkı oluşturacaklarını kaydetti. Bolu\'yu Köroğlu ile bütünleştirerek marka kent haline getireceklerini belirten Başkan Yılmaz, şöyle dedi:
\"Köroğlu Parkı yapmak için başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. Parkta Bolu’nun her yerinden görülebilecek 25 metre yüksekliğinde dev bir Köroğlu heykeli olacak. Bu park içerisinde, Türk Cumhuriyetleri’nin her birinin birer köşesi olacak. Türk dünyasında Köroğlu efsanesinin geçtiği şehirlerle ‘Köroğlu Kardeşliği’ oluşturacağız. ‘Kardeş Kentler’ işbirliği ile kültür, ekonomi, turizm ve değerler köprüleri inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra, parkta kurulacak Köroğlu Müzesi’nde, Köroğlu efsanesine sahip ülkelerin dokümanları sergilenecek. Ayrıca, Köroğlu’nun Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne \'Türk Dünyasının Ortak Kahramanı\' olarak alınması için de çalışmalarımız sürüyor. Köroğlu’nu, dünyaya tanıtmanın bizim gelecek kuşaklara yönelik en büyük tarihsel sorumluluklarımızdan biri olduğuna inanıyorum.\"

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