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Yaşam

BOLU'DA DEPREM PANİĞİ BOLU (A.A)

14 Mayıs 2011 15:35

-BOLU'DA DEPREM PANİĞİ BOLU (A.A) - 14.05.2011 - Bolu'da 8 saat içerisinde 6 hafif şiddetli deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Bolu'da saat 01.13 ile 09.12 sıralarında 3, 3.9, 2.9, 2.7, 2.6 ve 3.2 şiddetlerinde toplam 6 kez hafif şiddetli deprem meydana geldi.   Gece başlayan depremlerin ardından sokağa dökülen vatandaşların deprem paniği devam ediyor. Depremler nedeniyle 15 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bolu Valisi İbrahim Özçimen, ''Bu şekilde yerde hareketlenmeler devamlı olur. 3 şiddetindeki depremleri bazıları duymaz bile. Zaten 1, 2 ve 2,5 gibi depremler devamlı oluyor. Gece olan depremleri biz de hissettik. Paniğe gerek yok. Bizim özellikle 1999 yılından sonra yapılan binalarımız sağlamdır. Güvenle oturulabilir. Bolu'daki konutların iyi olduğu da ifade edilebilir. Emniyet, jandarma ve afet işlerinin sorumlu müdürleriyle görüştüm depremlerden sonra. Binalarda çatlak ya da yaralanma gibi bir şey yok'' dedi. Özçimen, depremin ardından yapılacaklar konusunda vatandaşların bilinçli olduğunu belirterek, '''Depremin tedbiri depremden önce alınır. Deprem öldürmez bina öldürür. Binaların sağlam yapılması, evlerde bulunan eşyaların duvarlara monte edilmesi gibi tedbirler daha önemli. Vatandaşlarımızın sabah saatlerine kadar dışarılarda uyuması şu yağmurda, soğuk havada durması çok doğru değildir. Paniğe gerek yok'' diye konuştu.

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