Bolu'da Çocuk Nöroloji ve Palyatif Bakım Servisi açıldı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU\'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kurulan 6 yatak kapasiteli Çocuk Nöroloji ve Palyatif Servisi törenle açıldı.

Törene AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı, İl Sağlık Müdürü Seracettin Com, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Başhekim Doç.Dr. Mustafa Şit ve akademisyenler katıldı. Çocuk hastaların tedavi edilip bakımlarının yapılacağı servis bünyesinde çocuklar için küçük oyun alanları da oluşturuldu. Protokol üyeleri, kurdeleyi keserek açılışını yaptığı servisi gezdi. Başhekim Şit, servisin çocuk hastaların bakımı için faaliyete geçirildiğini söyleyerek, \"Şu anda 6 yataklı olarak onayımızı aldık. Türkiye\'de ilk açılan palyatif yataklı servislerden bir tanesi. Burada ihtiyacı olan hastaların bakımlarını yapıp, yaşam kalitelerini arttırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz\" dedi.

Törende ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderilen 2 ambulanstan AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne tahsis edilenin anahtarı, İl Sağlık Müdürü Seracettin Com tarafından Rektör Alişarlı\'ya teslim edildi.



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