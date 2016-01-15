T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da akademisyenlerin evine polis baskını!

Baba-oğul akademisyen aynı metni imzaladı; oğlun evi basıldı, baba nezaret ediyor

15 Ocak 2016 13:24

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde 'barış bildirisi're imza atan Prof. Dr. Barış Bora Kılıçbay, Doç. Dr. Selime Güzelsarı ve Dr. Ülkü Güney'in evlerine terörle mücadele polislerince baskın yapıldı.

Prof. Kılıçbay'ın evindeki aramaya nezaret eden Eğitim Sen Bolu Şubesi Hukuk Sekreteri Zehra Kulalı Gezçici'nin verdiği bilgiye göre evde arama yapılıyor. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, polis görevlileri Kılıçbay'ın bilgisayarı üzerinde de incelemelerini sürdürüyor.

Kulalı, "Evde ciddi bir arama yapılıyor. Barış hoca, içinde doçentlik tezleri bulunduğundan ve başkaları zarar görmesin diye imaj vermek istemedi. Şu an o da çok şaşkın. Bir kedisi omzunda, biri kucağında, bekliyor. Kedileri bile durumun vahametinin farkında. Hocayı kimseyle görüştürmüyorlar. Emekli akademisyen olan babası da imzacılar arasında. Onun durumunu bilemiyoruz" dedi. Kulalı, evdeki aramadan sonra akademisyenlerin üniversitedeki odalarında da arama yapılacağını söyledi.

 

Cep telefonuna da delil diye el konuldu

 

Kılıçbay'ın avukatı Özaydın Çetin, soruşturmanın "PKK/KCK propagandası" iddiasıyla yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şu an evdeki aramanın sürdüğünü; bilgisayarın imajlarının alındığını belirterek, cep telefonuna da delil olarak el konduğunu anlattı. Çetin, evdeki aramadan sonra Kılıçbay'ın arabasında ve üniversitedeki odasında arama yapılacağını ve daha sonra gözaltına alınacağını ifade etti.

 

Aynı bildiriyi imzalayan baba oğluna nezaret ediyor

 

Halen evi ve aracı aranan Prof. Dr. Barış Bora Kılıçbay'ın ünlü siyasetçi bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Baba Kılıçbay'ın da oğlu gibi bildiriyi imzalayanlar arasında olduğu anlaşıldı. Geçmişte Aydınlık Dilekçesi'ni imzalayanlar arasında bulunan Prof. Dr. Kılıçbay, şu anda oğlunun evinde aramaya nezaret ediyor. 

 

ETİKETLER

akademisyenbaskıngözaltıkararhaber

İlgili Haberler

Arel Üniversitesi akademisyenleri: Uzaklaştırılan hocalar geri dönene kadar sınav kağıtlarını okumayacağız

Rektörlük, 9 akademisyenin üniversite ile ilişiği kesmişti

Tiyatrocular: Akademisyenlerin müzakere ve barış çağrısına sesimizi katıyoruz

Gazeteciler, sinemacılar, yazarlar da akademisyenlere destek bildirisi yayımlamıştı

38 üniversite 'gereğini yaptı'; 1128 akademisyene tepki ve soruşturmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış için Akademisyenler İnisiyatifi için "aydın müsveddeleri" demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24