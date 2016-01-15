Bolu'da akademisyenlerin evine polis baskını!

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde 'barış bildirisi're imza atan Prof. Dr. Barış Bora Kılıçbay, Doç. Dr. Selime Güzelsarı ve Dr. Ülkü Güney'in evlerine terörle mücadele polislerince baskın yapıldı.

Prof. Kılıçbay'ın evindeki aramaya nezaret eden Eğitim Sen Bolu Şubesi Hukuk Sekreteri Zehra Kulalı Gezçici'nin verdiği bilgiye göre evde arama yapılıyor. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, polis görevlileri Kılıçbay'ın bilgisayarı üzerinde de incelemelerini sürdürüyor.

Kulalı, "Evde ciddi bir arama yapılıyor. Barış hoca, içinde doçentlik tezleri bulunduğundan ve başkaları zarar görmesin diye imaj vermek istemedi. Şu an o da çok şaşkın. Bir kedisi omzunda, biri kucağında, bekliyor. Kedileri bile durumun vahametinin farkında. Hocayı kimseyle görüştürmüyorlar. Emekli akademisyen olan babası da imzacılar arasında. Onun durumunu bilemiyoruz" dedi. Kulalı, evdeki aramadan sonra akademisyenlerin üniversitedeki odalarında da arama yapılacağını söyledi.

Cep telefonuna da delil diye el konuldu

Kılıçbay'ın avukatı Özaydın Çetin, soruşturmanın "PKK/KCK propagandası" iddiasıyla yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şu an evdeki aramanın sürdüğünü; bilgisayarın imajlarının alındığını belirterek, cep telefonuna da delil olarak el konduğunu anlattı. Çetin, evdeki aramadan sonra Kılıçbay'ın arabasında ve üniversitedeki odasında arama yapılacağını ve daha sonra gözaltına alınacağını ifade etti.

Aynı bildiriyi imzalayan baba oğluna nezaret ediyor

Halen evi ve aracı aranan Prof. Dr. Barış Bora Kılıçbay'ın ünlü siyasetçi bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Baba Kılıçbay'ın da oğlu gibi bildiriyi imzalayanlar arasında olduğu anlaşıldı. Geçmişte Aydınlık Dilekçesi'ni imzalayanlar arasında bulunan Prof. Dr. Kılıçbay, şu anda oğlunun evinde aramaya nezaret ediyor.