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Arel Üniversitesi akademisyenleri: Uzaklaştırılan hocalar geri dönene kadar sınav kağıtlarını okumayacağız

Rektörlük, 9 akademisyenin üniversite ile ilişiği kesmişti

15 Ocak 2016 12:50

Arel Üniversitesi Rektörlüğü “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan beş akademisyenin haklarında başlatılan soruşturma süresince okulla ilişkilerini kesti. Bunun üzerine okuldaki akademisyenler ise uzaklaştırılan 9 hoca geri dönene kadar sınav kağıtlarını okumayacaklarını açıkladı.

Bianet’in haberine göre “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle İstanbul Arel Üniversitesi’nden dokuz akademisyen uzaklaştırıldı.

Rektörlük tarafından akademisyenlere gönderilen yazıda “Soruşturma esnasında ilişkiniz kesilmiştir” denildi.

 

Öğrencilerden hocalarına destek

 

Arel Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü, okuldan uzaklaştırılan hocalarına destek mesajı yayınladı:

“İstanbul Arel Üniversitesi 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan 5 hocamız hakkında soruşturma açarak, okulla ilişiklerini kesti.

“Soruşturmanın İktidarın baskısı ile ülkede oluşturulan faşist iklimden kaynaklandığını biliyoruz ve bunun sembolik olduğunu düşünerek kısa süre içerinde hocalarımızın okula dönmelerini umut ediyoruz.

“Bunun aksinde bir karar çıkması durumunda Arel üniversitesi öğrencileri olarak buna sessiz kalmayacağımızı bildiriyor ve bilim karşısında insanlık düşmanlarını destekleyenlerden hesap soracağımızı çok net ilan ediyoruz! Hocalarımız yalnız değildir!”

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