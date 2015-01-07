Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM otoyolunda Bolu Dağı Tüneli'nin ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi Ankara yönü araç kayması sonucu saat 11.50'de ulaşıma kapandı. Yol, yaklaşık 15 dakika sonra açıldı; fakat akşam saatlerinde tekrar kapandı

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, dün (6 Ocak) gece başlayan kar yağışı bu sabaha kadar aralıklarla devam etti. Bolu Dağı'nda geçen haftadan bu yana yağan kar yağışı sonucu yeşil alanlarda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinin ulaşıma açık tutulması için Karayolları ve trafik ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde Ankara yönüne giden TIR'ların rampaları çıkarken kayması üzerine Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde durdurularak, geçişlerine izin verilmiyor.

Bolu Dağı yeniden kapandı

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinin Ankara yönü ulaşıma kapanırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. TEM Otoyolu'nda uzun araç konvoyları oluşurken, araçlarda bulunanlar yolun açılmasını bekliyor.

Kızılay ekipleri yolda kalanlara bisküvi, su ve meyve suyunun olduğu paketler dağıttılar. Saat 13.00 sıralarında yolun kapanmasının ardından trafikte bekleyen sürücüler, çalışmaların yetersiz kalmasına tepki göstererek, yiyecek ve sularının bitmek üzere olduğunu söylediler.

Diğer kapalı yollar

Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan, Sivas-Tokat ve Sivas-Kayseri karayolları kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Konya- Afyonkarahisar, Konya- Ankara, Konya-Antalya, Konya- Aksaray, ve Konya-Isparta karayolları kar yağışı ve tipi nedeniyle hala ulaşıma kapalı.

Kayseri -Malatya, Kayseri-Kahramanmaraş ve Kayseri-Sivas karayolları kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.