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Yaşam

Sibirya soğukları geliyor, İstanbul'da hava eksi 16 dereceyi görecek

Trakya ve İstanbul salı gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek

03 Ocak 2015 14:02

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Trakya ve İstanbul karla kaplanacak, sıcaklıklar -16 dereceyi bulacak.

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, önümüzdeki hafta salı günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek. Kar beklenen şehirler arasında İstanbul da bulunuyor.
 
Beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin bir açıklama da Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan geldi. Twitter hesabı üzerinden son radar görüntülerini paylaşan Kadıoğlu, söz konusu tahminler için üç gün sonrasının şüpheli olduğunu belirterek, önümüzdeki hafta Türkiye'nin kutuplar üzerinden gelen 'Sibirya Ekspresi' etkisi altına gireceğini yazdı.
 
Önümüzdeki hafta Trakya ve İstanbul'un karla kaplanabileceğini yazan Kadıoğlu, sıcaklıkların -16 dereceleri görebileceğini belirtti.

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