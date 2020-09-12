Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan koronavirüs ölümleriyle ilgili açıklama: Bir ayakları çukurdaydı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Koronavirüs nedeniyle ölenlerin çoğunun başka hastalıktan mustarip ve ileri yaşta insanlar olduğunu belirterek, “Bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" dedi.

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Başkan Tanju Özcan Koronavirüs ile ilgili başarılı bir mücadele verildiğini, ikinci dalgaya karşı hazır olduklarını belirtti.

Özcan, bir gazetecinin Koronavirüs nedeniyle kaç kişinin öldüğünü sorması üzerine, “Son olarak bir rakam almadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı? Yerel basında okudum, 40 civarındaydı. Yani şöyle söyleyeyim; ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu zaten başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan, yani bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla bu hani rakamlara bakıp çok abartmamak, panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı" dedi.

Başkan Özcan: Sözlerimi çarpıtmışlar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Koronavirüs vakalarıyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek, "Gazeteci arkadaşlarımızla yaptığımız bir basın toplantısında söylediğimiz sözleri çarpıtarak, ucundan keserek, birleştirerek bir haber yapılmış. Bir de o haberi Suriyelilerle ilgili yardım kesme haberiyle birleştirmeyle çalışmışlar. Bu son derece maksatlı kötü niyetli bir habercilik anlayışı. Bunu nefretle kınıyorum” dedi.

Özcan, “Bırakınlar ölsünler” gibi bir tanımlama yapmadığını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ilk ölüm vakasıyla ilgili bir doktor şunu söylemişti. "Fatma teyzemizin zaten bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de birkaç gün ömrünü uzattık." dedi. Ben de bunu anlattım. Ama bırakınlar ölsünler gibi bir tanımlama yapmadım. Bu açıklama içerisinden bu haberi nasıl çıkartabilirler ben buna anlam vermekte güçlük çekiyorum."

"Bu sabah antikor testi yaptırdım ben de bu Covid'i geçirmişim"

Öte yandan antikor testi yaptırdığını ve kendisinin de hastalığı geçirdiğini söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

“Bu Covid öyle bir hastalık ki böyle bir hastalığı kimin geçirip kimin geçirmediği belli değil. Ben bu sabah hastaneye gidip antikor testi yaptırdım. Benim Covid hastalığını geçirdiğim ortaya çıktı. Ben de bu Covid'i geçirmişim. Ne zaman geçirdim bilmiyorum. Benim gibi hiçbir belirti göstermeden bu hastalığı atlatan insanlar var."