Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Sunatullah Saadat tepkisi: Bu köpek; Türk kadınına, devlet yöneticisine kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kendisine ve kadınlara hakaret eden, kendisini "gazeteci" olarak tanıtan Afganistanlı Sunatullah Saadat'ı "gazeteci maskesi takmış basit bir ABD ajanı" olarak tanımlarken, "Bu köpek; Türk kadınına, milli iradeyle seçilmiş devlet yöneticisine salyalarını akıtarak kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok" dedi.

Sığınmacılarla ilgili olarak söylediği sözlerle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Özcan, kendisine ve kadınlara hakaret eden ve hakkında soruşturma başlatılan Saadat'ın paylaşımına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Özcan, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirirken, "Hani biz Atatürkçüydük, anti-emperyalisttik. Hadi iktidar, ABD’nin emperyalist planına sessiz kalıyor. Peki muhalefet bu plana niye sessiz kalıyor? Görmedikleri için mi? ABD’den medet umduklarından mı?" diye sordu.

Özcan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, "Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın" çağrısında bulundu.

Özcan'ın paylaşımları şöyle:

"Sunatullah Saadat... Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri.

Bakın arkadaşa; öyle mazlum, öyle mağdur, öyle mahzun ki, memleketimi 'Hizaya getirilmesi gereken kâfir' bir ülke olarak işaret ediyor ve kendileri gibi ahlak ve ilim sahibi olmamızı öneriyor. Vah benim güzel ülkem. Ne hale getirdiler…

Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhattabı daha çok; beni ırkçı, bunları Türk vatandaşı yapmaya çalışanlardır. Kim bunlar; siz onları çok iyi biliyorsunuz. Arap sevicilerden, FETÖ'cülere, PKK'lılardan abdestli kapitalistlere; tatlı su solcularından, akvaryum milliyetçilerine… Beni kınamak için yarışa yarışa sıraya geçenler... Yani ABD emperyalizmin son uşakları. ABD emperyalizminin ülkemdeki yeni hain planını deşifre ettiğim için bu kadar hakaret işittim.