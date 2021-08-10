Bolu Belediye Başkanı Özcan'a ve kadınlara hakaret eden Sunatullah Saadat hakkında soruşturma başlatıldı

Kendisini gazeteci olarak tanıtan Afganistanlı Sunatullah Saadat hakkında, Twitter'da yayınlanan ve tepki gören videosu nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği" belirtildi. Saadet hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' resen soruşturma başlatıldı. (DHA)