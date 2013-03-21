'Bolşoy Tiyatrosu dev bir genelev'

Bolşoy Balesi etrafındaki tartışmalar, eski solo dansçılardan birinin, dansçıların zengin destekçileriyle yatmaya zorlandığı iddiaları ile yoğunlaştı. Anastasya Voloçkova, tiyatronun genel yönetmenini topluluğu "dev bir genelev"e dönüştürmekle suçladı.

Televizyonlarda talk show ve yetenek programlarına çıkan Voloçkova 2003'te Bolşoy'dan çıkarılmıştı. Televizyonlarda talk show ve yetenek programlarına çıkan Voloçkova 2003'te Bolşoy'dan çıkarılmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Voloçkova iddiasını ilk olarak pazar günkü bir televizyon programında dile getirdi.

On yıl önce tiyatroda dans ederken sık sık oligarklarla yatma önerileri aldığını ifade eden Voloçkova "Dansçı kızlar büyük yemeklere gitmeye zorlanıyor ve gecenin sonunda onlarla yatağa gitmelerinin beklendiği konusunda uyarılıyordu. 'Reddedersek ne olur?' diye sorduklarında ise tura katılamayacakları ya da Bolşoy tiyatrosunda gösteri yapamayacakları yanıtını alıyorlardı." diyor.

Genel yönetmen Anatoly Iksanov iddiaları "zırva" olarak niteledi. Bolşoy tiyatrosunda dün bir basın toplantısında bu iddiaları cevaplaması istenen Iksanov "Pislik ve zırvalar konusunda yorum yapmam" dedi.

Balet Pavel Dmitrichenko, Bolşoy Balesi sanat yönetmenine asitli saldırı emrini vermekle suçlanıyor. Balet Pavel Dmitrichenko, Bolşoy Balesi sanat yönetmenine asitli saldırı emrini vermekle suçlanıyor.

Dünyaca ünlü Rus tiyatrosu bir süredir iç çekişmelerle çalkalanıyor.

Baş baletlerinden biri olan Pavel Dmitriçenko, Bolşoy balesinin sanat yönetmeni Sergei Filin'e Ocak ayında asitli saldırıda bulunma emri verme iddiasıyla yargılanmayı bekliyor.

Tiyatro mensubu 300 kişi Dmitriçenko'nun böyle bir emir vermesinin mümkün olmadığını ve baskı ile itirafa zorlandığını iddia eden bir mektup yazarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e geçen hafta teslim etti.

Iksanov, Bolşoy balesinden 2003'te atılan Voloçkova'nın erkek dansçıların kaldıramayacağı kadar uzun boylu ve ağır olduğunu söylemişti.

Bolşoy'dan tazminat alan ve muhalif politika yapan Voloçkova'nın özel hayatı magazin basınına sık sık konu oldu.