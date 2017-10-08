Bollywood yıldızı Aamir Khan Anıtkabir'i ziyaret etti: Ondan öğrenecek çok şeyimiz var

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak yeni filmi 'Secret Superstar'ın tanıtımı amacıyla Türkiye'ye gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir önünde hayranlarıyla fotoğraf çekinen Aamir Khan, Atatürk mozolesi ziyaret etti. Khan daha sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzesini gezdi.

"Ondan öğreneceğimiz çok şey var"



Hayranlarının Anıtkabir ziyaretine ilişkin sorusu üzerine Aamir Khan, "Benim için çok önemli bir deneyim oldu. Gerçekten çok büyük bir önderin olduğu bir yer. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Bu anıyı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım." dedi.

Türkiye'de en beğendiği yemeklerin neler olduğu sorusuna Khan, "dolma, döner kebap ve menemen" başta olmak üzere genelde Türk mutfağını çok beğendiğini ifade etti.