Bolivya Sağlık Bakanı, Koronavirüs'e yakalandı

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Bolivya Sağlık Bakanı María Eidy Roca'nın yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bakanlık, Roca'nın durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Geçici Devlet Başkan Jeanine Anez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Virüsle mücadele durmadan devam ediyor. Umarım Sağlık Bakanı hızlıca iyileşir ve Bolivyalılarla omuz omuza savaşmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Güney Amerika ülkesinde yaklaşık 38 bin vaka bulunuyor. Yaklaşık bin 378 kişi hayatını kaybetti. Roca, salgının ağustos veya eylülde pik yapacağını öngördüğünü belirtmişti.