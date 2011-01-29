Bolivya gemisinden 30 milyon dolarlık, 281.5 kg kokin çıktı

T24

Barda vurulunca sakat kaldı



Kasımda Türkiye’ye geldi



PKK finansörlüğü



Abdullah Baybaşin 6 yıl tutuklu kaldığı İngiltere’de 3 ay önce cezaevinden tahliye edilince İstanbul’a gelmişti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İngiltere’de yargılandığı uyuşturucu davasından 3 ay önce tahliye edilince İstanbul’a gelen Abdullan Baybaşin ve ortak oldukları öğrenilen Mehmet Sait Özmen’e ait piyasa değeri 30 milyon dolar olan 281.5 kilo kokain ele geçirildi. Kokain, Bolivya‘dan gemiyle getirilen konteynırdaki parke tahtalarının içinde bulundu. Polis, gemine yakalanan kokainin, bugüne kadar tek seferde ele geçen en büyük kokain miktarı olduğunu söyledi. Abdullah Baybaşin ve oğlunun da aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı.İstanbul narkotik ekipleri, bir yıl önce Baybaşin ailesinin Bolivya’dan Türkiye’ye gemiyle kokain getirerek Avrupa’ya dağıtımını yapacağı bilgisini aldı. Bir yıl süren çalışmada, çete polisin dikkatini dağıtmak için 3 sevkiyatı boş gönderdi. Son sevkiyatın 1.5 ay önce yapıldığını belirleyen polis, gemi Ege Denizi’nde Türk karasularına girince helikopterle takibe aldı. Gemi Ambarlı Limanı’na gelerek konteynırları indirdi. Polis, önceki gece saat 22.00 sıralarında indirme işlemi bittiğinde operasyon düzenledi. 24 ton parke tahtası sabah saat 04.00’e kadar tek tek açılarak arandı. Her paletteki tahtalardan 3’üne yerleştirildiği belirlenen 975 paket halinde 281.5 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun Avrupa ve Ortadoğu’ya dağıtılmasının planlandığı, piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon dolar olduğu belirtildi. Polis geçen yıl bütün operasyonlarda 265 kilo kokain ele geçirmişti.Uyuşturucunun sahibi olduğu öne sürülen İngiltere’de yargılandığı uyuşturucu davasından 3 ay önce tahliye edilince İstanbul’a gelen Abdullah Baybaşin ve oğlu Çağdaş Baybaşin Ataköy’deki villalarında yakalandı. Kokainin diğer sahibi oluduğu iddia edilen Mehmet Sait Özmen ile uyuşturucuyu Avrupa’ya götüreceği belirtilen İspanyol Ricardo Alarcon O, İngiliz Brian M, Bulgar Abdülbaki H ve Hollandalı Nematollah A’nın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 1980’li yıllarda İngiltere’de bir barda vurulunca tekerlekli sandelyeye mahkum olan Abdullah Baybaşin (53), emniyete de tekerlekli sandalye ile getirildi.Baybaşin ailesiyle ilgili bugüne kadar “uyuşturucu kaçakçılığı ve PKK finansörlüğü” iddiaları ortaya atıldı.Ailenin reisi konumundaki Hüseyin Baybaşin, 1998 yılından beri Hollanda’da tutuklu bulunuyor. Tutuklanmasının ardından yerine geçen Abdullah Baybaşin, 2004 yılında İngiltere’de şantaj suçlaması ile tutuklandı. Baybaşin, Kasım 2010’da delil yetersizliğinden beraat etti ve cezaevinden çıkar çıkmaz Türkiye’ye geldi.Zaman gazetesine konuşan Abdullah Baybaşin, “PKK finansörlüğü” iddialarına ilişkin olarak, “İbrahim Doğuş diye birisi vardı. Örgütün İngiltere’deki dernek başkanı. 4-5 milyon pound mal varlıkları var. Nereden geliyor bu para? Polisle, istihbarat gücü ile işbirliği içinde” demişti.975 adet kokain paketleri içi oyulan parkelere büyük bir dikkatle yerleştirilmiş.