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Koronavirüs

Bolivya Geçici Devlet Başkanı Anez, yeni tip Koronavirüs'e yakalandı

Anez, Morales'in istifaya zorlanmasının ardından göreve gelmişti

10 Temmuz 2020 07:21

T24 Dış Haberler

Bolivya'da Sağlık Bakanı'ndan sonra Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez de yeni tip Koronavirüs'e yakalandı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Anez, "Covid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim. İzolasyondan çalışacağım" yazdı. 

Evo Morales'in istifaya zorlanmasının ardından göreve getirilen 53 yaşındaki Amez, tekrar test olmadan önce 14 gün boyunca karantinada olacağını bildirdi. 

Geçen günlerde Anez'in kabinesinde görev yapan 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Amez, bu durumun üzerine test yaptırmaya karar verdiğini ifade etti.

Ülkenin Koronavirüs pandemisine rağmen 2 ay içinde genel seçime gitmesi planlanıyor.

Güney Amerika ülkesinde yaklaşık 43 bin vaka bulunuyor. Yaklaşık bin 577 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Roca, salgının ağustos veya eylülde pik yapacağını öngördüğünü belirtmişti.

 

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