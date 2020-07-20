Bölge halkı, İndere'ye yapılmak istenen taş ocağına karşı: İkinci Hasankeyf olmak istemiyoruz!

Dersim'in Mazgirt ilçesinde arkeolojik sit alanı olan İndere Bölgesi'ne yapılmak istenen taş ocağının yüzyıllardır çevre köylerde süren yaşamı sona erdireceğini ifade eden bölge halkı, "İndere 2'nci Hasankeyf olmasın, yaşadığımız toprakları terk etmek istemiyoruz" dedi.

Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde bulunan, içerisindeki mağaralar nedeniyle arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen İndere Bölgesi’ne taş ocağı yapılmak isteniyor. Bu karara karşı haftalardır mücadele veren bölge halkı, BirGün'e yaptığı açıklamada, "İkinci Hasankeyf olmak istemiyoruz. Bize destek olun" çağrısında bulundu.

Dersim'de eski yerleşim yeri ve mezarlık özelliklerine sahip olduğu için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1'nci derece arkeolojik SİT alanı ilan edilen ve yıllardır bölge halkının ziyaret alanı olan İndere, hammadde üretimi için beş yıllığına Karayolları 8'nci Bölge Müdürlüğü’ne verildi. Bu alanda yıllardır taş ocağı yapılması için girişimlerde bulunulduğunu, halkın mücadelesi sonucunda geri adım atıldığını ifade eden bölge halkı, taş ocağına yeniden engel olmak istediklerini söyledi.

"Kimse bizim alanlarımızı yok etmek için tarihi bölgeleri yıkmasın"

İndere Bölgesine yürüme mesafesinde bulunan Güneyharman köyü sakini Soner Alim, yaptığı açıklamada, "Biz kimsenin yaşam alanının, inanç alanlarının, kültürel alanlarının yıkıma uğratılmasını istemeyiz. Kimse de bizim alanlarımızı yok etmek için tarihi bölgeleri yıkmasın" dedi.

"Çok sayıda köy toz, toprak ve atık içerisinde kalacak"

Taşocağı isteğinin yıllardır var olduğunu, her seferinde güçlü tepkileri sonucu bu adımın atılmaktan vazgeçildiğini anlatan Alim, "Buraya yapılacak taş ocağı, tarihi alanları yok edecek. İkinci Hasankeyf olacak. Üstelik zarar, buranın kendisi ile de sınırlı kalmayacak. Çok sayıda köy toz, toprak ve atık içerisinde kalacak. Tarım bitecek, hayvanlarımız belki de telef olacak. Türkiye'de hangi insan birden yıllar boyunca oturduğu yerleşim yerinin toz toprak içerisinde kalmasına müsaade eder?" diye sordu.