Bölge halkı Çaldağı'ndaki maden sahasına artık 'cehennem çukuru' diyor!

Maden sahasının neden olduğu çevre katliamı, Çaldağı’nın topoğrafyasını da bölge halkı tarafından anılan adını da değiştirdi. Turgutlu Çaldağı’ndaki sahada 250 binden fazla ağaç kesildi. Halk arasında “Cehennem Çukuru” denilen 1 kilometre çapında, 100 metre derinliğinde bir çukur açıldı.

Arazi topoğrafyası tamamen değişti. Bugüne kadar Çaldağı’na bir tane bile ağaç dikilmedi. Maden şirketleri yıllar içerisinde sürekli el değiştirdi. Yerli yabancı firmalar bu madeni işletti ve hepsi bırakıp gitti. Bölgede yıllardır herhangi bir madencilik faaliyeti yok.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun, bölgede yaptığı gözlemleri raporlaştırması çevre katliamını da gözler önüne sererken “Bugün Çaldağı’nda ormanlar talan edildi, yarın Kaz Dağları’nda, Murat Dağı’nda ormanlar talan edilecek ve firmalar bırakıp gittiğinde ne orman kalacak ne de bir tane ağaç. Biz madenlerin çıkarılmasına, ekonomiye kazandırılmasına karşı değiliz. Vahşi madencilikle ormanlarımızın yok edilmesine, su kaynaklarımızın kirletilmesine, doğanın tahrip edilmesine karşıyız” diye konuştu.