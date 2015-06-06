T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Boksör kızdan, tacizciye bayıltan yumruk!

Lise öğrencisi boksör genç kız, kendisi taciz eden adamı hastanelik etti

06 Haziran 2015 18:11

Zonguldak'ta 18 yaşındaki boksör kız, kendisini taciz eden Süleyman K.'yı (41) tek yumrukla hastanelik etti. Dakikalarca ayılmayan tacizci, gözünü hastanede açtı.

İHA'da yer alan habere göre, Zonguldak'ta yolda yürüyen 18 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Gülçin A., kendisini taciz eden Süleyman K.’yi (41) yumrukla yere serdi. Kısa sürede etkisiz hale gelen Süleyman K. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Süleyman K., sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ayıltılmak istendi.

Daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri, Süleyman K.’yı ayıltmak için uğraştı ancak yine ayılmadı. İlk müdahalenin ardından baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan Süleyman K., tedavi altına alındı.

Boksör olduğu öğrenilen Gülçin A. ve annesi A.A. polis ekipleri tarafından Soğuksu Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Anne ve boksör kızı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Süleyman K.’nın daha önce de taciz olaylarına karıştığı öne sürüldü.

ETİKETLER

boksörtacizzonguldaklisegenç kıztacizci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24