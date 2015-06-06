Boksör kızdan, tacizciye bayıltan yumruk!

Zonguldak'ta 18 yaşındaki boksör kız, kendisini taciz eden Süleyman K.'yı (41) tek yumrukla hastanelik etti. Dakikalarca ayılmayan tacizci, gözünü hastanede açtı.

İHA'da yer alan habere göre, Zonguldak'ta yolda yürüyen 18 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Gülçin A., kendisini taciz eden Süleyman K.’yi (41) yumrukla yere serdi. Kısa sürede etkisiz hale gelen Süleyman K. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Süleyman K., sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ayıltılmak istendi.

Daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri, Süleyman K.’yı ayıltmak için uğraştı ancak yine ayılmadı. İlk müdahalenin ardından baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan Süleyman K., tedavi altına alındı.

Boksör olduğu öğrenilen Gülçin A. ve annesi A.A. polis ekipleri tarafından Soğuksu Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Anne ve boksör kızı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Süleyman K.’nın daha önce de taciz olaylarına karıştığı öne sürüldü.