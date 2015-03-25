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Dünya

'Boko Haram yeniden 500'e yakın çocuğu kaçırdı'

IŞİD’e bağlılık yemini eden Boko Haram’ın Nijerya’da yine çok sayıda çocuğu kaçırdığı öne sürüldü

25 Mart 2015 08:23

Nijerya'nın kuzey doğusundaki Damasak adlı kasabanın eski bir sakini BBC'ye, kasabanın Boko Haram tarafından saldırıya uğraması ardından 11 yaş ve altı yaklaşık 500 çocuğun kaybolduğunu söyledi.

Kasabadaki bir tüccar ise Reuters haber ajansına, Boko Haram militanlarının kasabadan ayrılırken yanlarında çocukları da götürdüklerini söyledi.

Nijer ve Çad ordusuna bağlı birlikler aylar boyunca İslamcı militanlar elinde bulunan Damasak'ta kontrolü Mart ayı başında ele geçirmişti.

Nijerya'nın komşusu ülkeler Boko Haram'la mücadelesinde ülkeye yardım ediyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Kuzeydeki Borno Eyaleti'ni temsil eden Senatör Maina Maaji Lawan, BBC'nin Nijerya muhabiri Will Ross'a Damasaklı yüzlerce çocuğun kayıp olduğunu söyledi.

Boko Haram'ın 2014 Nisan'ında 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırması uluslararası çapta tepkiye neden olmuştu.

Boko Haram bu ayın başında IŞİD'e bağlılığını bildirmişti.

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