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Dünya

IŞİD, Boko Haram'ın kendilerine bağlılık sözünü kabul etti

Boko Haram geçen hafta bir mesaj yayımlayarak, IŞİD'e katılmak istediğini söylemiş ve bağlılık yemini etmişti

13 Mart 2015 10:44

IŞİD sesli bir mesaj yayımlayarak, Boko Haram'ın kendilerine bağlılık sözünü kabul ettiğini duyurdu.

Henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen sesli mesajda, Nijeryalı radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın bağlılığı kabul ediliyor ve hilafetin Batı Afrika'ya kadar uzandığı belirtiliyor.

Boko Haram geçen hafta bir mesaj yayımlayarak, IŞİD'e katılmak istediğini söylemiş ve bağlılık yemini etmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Radikal İslamcı örgüt Boko Haram, 2009 yılından bu yana Nijerya'da saldırılarına devam ediyor.

Özellikle ülkenin kuzeyinde birçok yeri kontrol altına alan örgüt, son dönemde komşu ülkeleri de tehdit etmeye başlamış, bunun üzerine örgüte yönelik bölgesel operasyon başlatılmıştı.

Henüz doğrulamayan sesli mesajda IŞİD'in sözcüsü Muhammed el Adnani "Size hilafetin Batı Afrika'ya kadar uzandığı müjdesini veriyoruz çünkü halife, Sünni kardeşlerimizin müttefiklik ve cihat talebini kabul etti" diyor.

El Adnani'nin mesajında ayrıca Müslümanları Batı Afrika'daki örgüte katılmaya davet ettiği ve Irak ordusunun Tikrit'te ilerlediği haberlerini yalanladığı belirtiliyor.

Kasım ayında da IŞİD'in halifeliğini ilan eden lideri Ebubekir el Bağdadi, Mısır, Libya, Cezayir, Yemen ve Suudi arabistan'dan cihatçı örgütlerin bağlılık yeminlerini kabul etmişti.

 

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