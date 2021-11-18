Boji’nin artık İstanbulkart’ı var

Toplu ulaşım aracı metroyu dolaşmasıyla ünlenen Boji’nin adına İstanbulkart çıkarıldı.

İstanbul’da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji’nin takip sistemiyle bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edilmişti. Boji’nin toplu taşıma araçlarıyla günde en az 30 kilometre dolaştığı belirlenmişti.

İstanbulkart’ın Twitter hesabından Boji adına İstanbulkart çıkarıldığı açıklandı. Konuyla ilgili paylaşımda, “İstanbul’u toplu taşıma araçlarıyla turlayan köpek dostumuz Boji’nin artık bir İstanbulkart’ı var. İstanbul Boji’yi çok seviyor” denildi.

TIKLAYIN - İstanbul’u toplu taşıma araçlarıyla gezen Boji, dünya basınında

TIKLAYIN - Boji 2 haftada bir bakımevine gidiyor; bakımı ve kontrolleri yapılıyor