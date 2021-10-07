İstanbul’u toplu taşıma araçlarıyla gezen Boji, dünya basınında
07 Ekim 2021 13:32
111
İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ün kazanan köpek Boji, dünya basınının gündem oldu. Boji ile ilgili, “Bir sokak köpeği olan Boji, Avrupa'nın en büyük şehrinde feribotlar, otobüsler ve metrolarda düzenli bir görüntü haline geldi. Kendini işine adamış bir yolcu köpek, bir hafta içi gününde toplu taşıma araçlarında 30 kilometreye varan uzun yolculukların keyfini çıkarıyor” ifadeleri kullanıldı.
211
Son haftalarda Türkiye’de ünlenen Boji, hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde takip edilirken, gün içerisinde hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü. Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı olurken, bununla birlikte Anadolu yakasında en çok M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullanıyor.
311
İşte dünyanın farklı kıtalarından Boji’yi gündeme taşıyan ülkeler: