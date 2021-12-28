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Yaşam

Boji'den yeni fotoğraf: "Özlemişim hepinizi"

28 Aralık 2021 18:10

Üzerine atılan 'dışkı' suçlamasından güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aklanan Boji, toplu taşımaya geri döndü. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında seyahat etmesiyle ünlenen Boji için açılan Twitter hesabından yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

İstanbul'da vapurdan, tramvaya kadar farklı ulaşım araçlarında görüntülenen Boji'nin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

"Özlemişim hepinizi" ifadesiyle Boji'nin fotoğrafının olduğu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.

Bojidışkıtoplu taşımaİBBİstanbul
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