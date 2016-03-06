'Boğma' adlı sahte içki, litresi 20 liradan satılıyor!

Yaklaşık 4 ay önce 12 kişinin ölümüne neden olan sahte içki satışlarına devam ediliyor. İstanbul Güneşli’de litresi 20 liradan satılan sahte içki, ‘boğma’ deniyor. Tekel bayiinde satılan sahte içki için, şifre “İki tane pet sallasana..."

Hürriyet muhabiri Burak Coşan, İstanbul Güneşli'ye giderek sahte içki satışını araştırdı. Buna göre, 'boğma’ ismi ile satılan sahte içkinin tam olarak ne olduğu belli değil. Rakıya benzemeyen sahte içkinin sarı bir rengi var. Şişe açıldığında ağır bir alkol kokusu geliyor. Votka benzeri bir kokuya sahip sahte içkinin ne olduğu sorulduğunda bayi, ‘boğma’ demekle yetiniyor.

Burak Coşan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Mart 2016) nüshasında yayımlanan haberi şöyle:

Tarih 30 ekim 2015. Ajanslara son 1 haftada metil alkol zehirlenmesinden dolayı 12 kişinin öldüğü haberleri düştü. Sağlık Bakanlığı, sahte içki nedeniyle 49 kişinin hastaneye başvurduğunu ve 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Hastanede yatan bazı hastaların sahte içki içmeleri sebebiyle iç organlarının iflas ettiği, bazılarında ise organ kaybı yaşandığı iddia edildi. Hastanede tedavi gören birkaç hastanın da gözlerinde problem yaşandığı belirtildi. Bu kadar tehlikeli olmasına rağmen neden bu içkiyi satın aldıkları sorulan kişilerin neredeyse verdiği tek cevap, “Çünkü çok ucuz” şeklinde oldu.

Aralarında şifre var

Ölümlerin ardından yurdun dört bir yanında güvenlik güçleri operasyonlar düzenledi. Birçok kişi göz altına alındı ve tutuklandı. Ancak hiç birşey değişmedi. Aradan geçen 4 ay sonunda sahte içki satışları yeniden başladı. İstanbul Güneşli’de bir alkollü içecek bayisinde kaçak içki satışı yapıldığı iddiası üzerine söz konusu bayiden sahte içki almaya gittik. Sahte içki almak için müşterilerle bayi arasında bir şifre de belirlenmiş. Sahte içki isteyenler bayiye, “Bize oradan iki tane pet sallasana” demek zorunda.

İçki arabanın bagajında

Bu şifreyi duyan bayi, hiç soru sormadan ‘sahte içkiyi’ hazırlamak üzere dışarı çıkıyor. Yaşanan ölümlerin ardında daha dikkatli davranan bayi, sahte içkiyi mağazanın önündeki bir arabanın bagajında tutuyor. İstendiği zaman, arabanın bagajından kaçak içkileri alıp mağazaya getiriyor. Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız pet su şişelerine konulan sahte içkiler, gazete kağıtlarına sarıldıktan sonra poşetleniyor. Sahte içkinin litresi 20 liradan satılıyor.

‘Geçen aldığım çok kötüydü’

Sahte içkiyi satın aldığımız sırada içeride bulunan bir başka müşteri de sahte içki istiyor. İçerideki müşteri, “Geçen aldığım çok kötüydü. Zor içtik. Bu sefer ki iyiyse ver” diyor. Bayi tek cümle ile cevap veriyor: “Bu sefer ki mal çok iyi.”

Kaçak sigara satışı da var

Aynı bayide sadece sahte içki satışı yapılmıyor. Kaçak sigara da satan bayi, sigara istendiğinde tezgahın arkasında duran kutuyu çıkarıyor. Burada poşetlerin altında duran kaçak sigaraları müşterilere veriyor. Aynı zaman bayide izinli içkiler ve sigara satışı da gerçekleştiriliyor.

Fiyatı 5 TL olan da var

Aynı bölge üzerinde birkaç alkollü içecek bayisinde daha sahte içki satışı yapılıyor. Ancak oralarda pet şişelerde değil, cam şişelerde satış yapılıyor. Yurtdışından kaçak getirildiği iddia edilen alkollü içeceklerin satış fiyatı ise 5 ile 10 lira arasında değişiyor. Ancak buralardan alım yapmak daha zor denetimler sıklaştığı için sadece tanıdıkları müşterilere satış yapıyorlar.

28 yıla kadar ceza istendi

İstanbul'da geçen ekim ayında ortaya çıkan sahte içki faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede de ‘olası kastla öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi. Sahte içki satan şüphelilerin ölüm ve yaralamaya sebebiyet vereceklerini öngörmelerine rağmen neticeyi görmezden geldikleri belirtildi. Sahte içkileri bilerek mağdurlara 10 lira karşılığında sattıkları ifade edildi.

‘Boğma' ismiyle satılıyor

‘Boğma’ ismi ile satılan sahte içkinin tam olarak ne olduğu belli değil. Rakıya benzemeyen sahte içkinin sarı bir rengi var. Şişe açıldığında ağır bir alkol kokusu geliyor. Votka benzeri bir kokuya sahip sahte içkinin ne olduğu sorduğumuz bayi, ‘boğma’ demekle yetiniyor.