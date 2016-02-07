Alkol yasakları nedeniyle sahte içkiden ölümlerin arttığı Endonezya'da 24 kişi daha öldü

Küçük dükkanlarda alkol satışı yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte sahte içkiden ölümlerin arttığı belirtilen Endonezya'da yine sahte içki nedeniyle en az 24 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Radikal'in haberine göre, Endonezya’nın Orta Cava bölgesinin Sleman köyünde sahte içki nedeniyle en az 24 kişi yaşamını yitirdi. Polisin, olayla ilgili iki kişiyi tutukladığı bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, zararlı madde içeren içkileri tüketen 22 kişinin hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Yetkililer, içkilerin incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğünü aktardı.

Endonezya’nın özellikle gelir durumu lisanslı içki almaya müsait olmayan kırsal bölgelerinde, sahte içkiden ölümler yaygın bir şekilde meydana geldiği belirtildi.

Endonezya'da alkollü içeceklerin sadece süpermarketlerde, otellerde ve restoranlarda satılabileceğini düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülke genelindeki 70 bin kadar küçük dükkanın alkollü içki satma izinleri ise kaldırılmıştı.