Boğaziçi'nde okuyan Fahriye Evcen askeri sistemle çalışıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih okuyan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, formunu askerlere dar mekanlarda bütün vücutlarını çalıştırma olanağı sunmak için bir ABD subayı tarafından geliştirilen TRX isimli aletle koruyor.
Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Cameron Diaz gibi oyuncuların da kullandığı aletle her gün egzersiz yapan oyuncu, “Beslenmeme de çok dikkat ediyorum. Fast-food, hazır paket ürünler, cips, kraker, bisküvi tarzı şeyler asla yemiyorum. Geç saatte yemiyorum, porsiyonlarımı ufak tutmaya çalışıyorum. Tabii genetik faktörleri es geçmemek lazım” dedi.
Dizilerin yanı sıra sinemaya da ağırlık veren Evcen, mesleğini uzun yıllar yapabilmek için kendisine iyi bakması gerektiğini söyledi.
‘Rafine bir hayat yaşıyorum’
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisi olan Evcen, hem iş hem de okul hayatını başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Setten arta kalan vaktini okulda geçiren Evcen sözlerine şöyle devam etti:
“Şöhretin getirdiği şaşaadan uzak duruyorum. Oyunculuk ego tatminiyle bütünleşmiş bir meslek olabilir. Sonuçta beğeni, alkış ve takdirle beslenen ve bundan müthiş haz duyan insanlarız. Ancak bu demek değil ki kendi yaşantımızda egoist insanlarız. Rafine bir yaşam benimle daha çok örtüşüyor.”