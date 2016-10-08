Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali' başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin engelleri kaldırmak adına bu yıl 3. kez düzenleyeceği Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, “Duy, Dokun, Kokla, Gerçeği Çokla” sloganıyla 14 Ekim'de başlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 10. kuruluş yılını kutlayan Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) ve Engelsiz Erişim Derneği’nin işbirliği ile ve birçok gönüllü kurumun desteğiyle hayata geçirilecek olan festival, bu sene 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü kapsamında, 2014 yılından bu yana toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan festival, bu sene de dopdolu ve rengârenk bir programla ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. 14 Ekim Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te konserler eşliğinde düzenlenecek festival, 15 Ekim Cumartesi günü Akut semineri ile devam edecek.

“Dünyayı gezmek istiyorsan Bastonunu, düşünceyle arandaki tüm aracıları kaldırmak için Braille’yi ve bu davetimize burun kıvırmamak için Bilgisayarınızı eksik etmeyin” fikrinden hareketle oluşturulan 3B sloganıyla hazırlanan Beyaz Baston Festivali, eğlenip deneyimlemenin farklılıkları ve birbirini tanımayı en güzel bu yolla gerçekleştiğini ortaya koyacak.

Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali'nin programı şöyle:

14 Ekim Cuma

10:00-10:30: Festival Açılışı, Erişilebilirlik Sözü ve Baston Şarkıları, Yer: Güney Kampüs Meydan

10:30: Güney Meydan’da Erişilebilirlik Sözünün Haykırılması

10:30-17:00: Erişilebilirlik stantları, Yer: Güney Kampüs Meydan.

19:30-21:30: Halk Türküleri Konseri: Aslı Güven, Arzu Şensoy, Orhan Yeter, Turgay Gümüş, Eyüp Sultan Aylar, Yer: Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şaheng Salonu

15 Ekim Cumartesi

10:30-17:00: Erişilebilirlik Stantları, Yer: Güney Kampüs Meydanı.

19:30-21:00: Afet ve Acil Durumlarda Hayat Kurtarabilecek İpuçları: AKUT, Yer: Kuzey Park Binası 01.

Beyaz Bastonun kısa tarihçesi

Bastonun yüzyıllardır görme engelliler tarafından kullanıldığı biliniyor. Wikipedia'da yer alan bilgilere göre, beyaz baston ilk kez 1921 yılında James Biggs adlı İngiltereli fotoğrafçı tarafından kullanıldı. Biggs'in motorlu taşıtların sürücülerinin kendini görebilmesi için bastonunu beyaza boyadığı tahmin ediliyor.

Ancak 1931 yılına kadar beyaz baston yaygın olarak kullanılmıyordu. Şubat 1931’de Fransa’da Guilly D’herbemont ilk kez Ulusal Beyaz Baston Hareketi olarak bir kampanya başlattı. Fransa hükümeti 5 bin görme engelli gazi ve sivile beyaz baston dağıttı.

ABD'de ise ikinci dünya savaşı sonrasında Amerikalı görme engelli gazilerin ülkeye dönmesiyle bastonun önemi arttı. Doktor Richard Hoover bağımsız hareket ve mobilite eğitimine uygun bir baston modeli geliştirdi.

1964'te ABD Kongresi her yılın 15 Ekim gününü Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak ilan etti. Bu tarihten sonra da dünyanın diğer ülkelerinde de bugün görme engelliler ile ilgili sorunların dile getirildiği ve farkındalık yaratıldığı bir güne dönüştü. 2011 yılında Baracak Obama, 15 Ekim'i aynı zamanda Görme Engelli Amerikalıların Eşitlik Günü olarak adlandırmaya başladı.