T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi: YÖK'ün özerkliğimize aykırı kararı geri alınıncaya kadar, konunun takipçisi olacağız!

Üniversitenin 2 öğretim üyesinin çalışma izni, YÖK yürütme kurulu tarafından iptal edildi

13 Mart 2017 01:44

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, üniversitenin Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu ile Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abbas Vali'nin çalışma izinlerinin, 22 Şubat tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildiğini duyurarak, "Üniversitemizin süreç ve kurullarını tamamen dışlayan bu kararı, akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı bulduğumuzu ve bu karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz" açıklamasında bulundu. 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin, yarın (13 Mart Pazartesi) saat 13:00'te, üniversitenin Güney Meydan'ında, konu hakkında yapacakları basın açıklamasının ardından, çalışma izni iptal edilen Noémi Lévy-Aksu saat 14:00'te Özgür Arnas Salonu'nda "Örfi İdareden OHAL'e: Keyfiyetin İktidarı" başlıklı açık bir ders verecek.

Aksu'nun, son olarak Prof. Reşit Canbeyli'nin saat 17:00'de IB 204 nolu salonda "Bir Korku Kurumu olarak Üniversiteyle Sınavımız" başlıklı bir açık dersi daha olacağını belirten öğretim üyeleri, herkese etkinliğe katılma çağrısında bulundu.

 

ETİKETLER

Boğaziçi Üniversitesibasın açıklamasıçalışma izniYÖKkararNoemi Levy AksuAbbas Valiaçık dersetkinlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24