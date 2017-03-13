Boğaziçi Üniversitesi: YÖK'ün özerkliğimize aykırı kararı geri alınıncaya kadar, konunun takipçisi olacağız!

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, üniversitenin Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu ile Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abbas Vali'nin çalışma izinlerinin, 22 Şubat tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildiğini duyurarak, "Üniversitemizin süreç ve kurullarını tamamen dışlayan bu kararı, akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı bulduğumuzu ve bu karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz" açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin, yarın (13 Mart Pazartesi) saat 13:00'te, üniversitenin Güney Meydan'ında, konu hakkında yapacakları basın açıklamasının ardından, çalışma izni iptal edilen Noémi Lévy-Aksu saat 14:00'te Özgür Arnas Salonu'nda "Örfi İdareden OHAL'e: Keyfiyetin İktidarı" başlıklı açık bir ders verecek.

Aksu'nun, son olarak Prof. Reşit Canbeyli'nin saat 17:00'de IB 204 nolu salonda "Bir Korku Kurumu olarak Üniversiteyle Sınavımız" başlıklı bir açık dersi daha olacağını belirten öğretim üyeleri, herkese etkinliğe katılma çağrısında bulundu.