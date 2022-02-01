Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, görevden aldığı dekanın yerine vekaleten kendini atadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör atamalarının ardından protestoların bir yılı aşkın süredir devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 18 Ocak’ta görevden aldığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten’in yerine vekâleten kendini atadı. İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu getirildi.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından 18 Ocak’ta, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden almıştı.
Rektör Naci İnci, 20 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '3 dekanın, görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu, YÖK tarafından görevden alındıklarını' duyurmuştu.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, görevden aldığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten’in yerine vekâleten kendini atadı. İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu getirildi.
Rektör atamasına karşı protestoların aralıksız devam ettiği üniversitede, dekanların görevden alınması da öğrencilerin ve akademisyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Akademisyenler, son rektör atamalarına kadar yıllardır üniversitede geleneksel olarak yapıldığı gibi, enstitü müdürlerinin ve dekanların seçimle belirlenmesini talep ediyor.
Üniversitenin bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan İletişim Fakültesi’nin dekanlığına vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Mühendislik Fakültesi’nin dekanlığına ise vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez vekaleten getirilmişti.
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Ne olmuştu?
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ocak tarihli kararnamesiyle Bulu’nun getirilmesi sonrası üniversitede aylar süren protestolar düzenlenmiş, Bulu yine bir kararnameyle temmuz ayında görevden alınmıştı.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başlattığı aday belirleme sürecinde, aralarında Bulu’nun yardımcısı olmayı kabul etmiş üç akademisyenden ikisi olan İnci ve Gürkan Kumbaroğlu dahil 19 aday çıkmıştı. Adayları değerlendirmek ve rektör seçimine yön vermek için Boğaziçili akademisyenlerce düzenlenen ‘güvensizlik oylaması’nda, 17 adayın üniversite paydaşlarından güven oyu aldığı, İnce ve Kumbaroğlu’nun istenmediği ortaya çıkmıştı.
Oylamaya rağmen İnci’nin üniversiteye rektör olarak atanmasına tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yine üniversite iradesinin hiçe sayıldığını ve ‘bu yanlıştan‘ bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etmişti.