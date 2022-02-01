Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, görevden aldığı dekanın yerine vekaleten kendini atadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör atamalarının ardından protestoların bir yılı aşkın süredir devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 18 Ocak’ta görevden aldığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten’in yerine vekâleten kendini atadı. İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu getirildi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından 18 Ocak’ta, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden almıştı.

Rektör Naci İnci, 20 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '3 dekanın, görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu, YÖK tarafından görevden alındıklarını' duyurmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, görevden aldığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten’in yerine vekâleten kendini atadı. İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu getirildi.