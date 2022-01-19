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Boğaziçi Üniversitesi’nde üç dekan görevden alındı

Rektör Naci İnci'nin üç dekanın yerine dışardan atama yapması bekleniyor

19 Ocak 2022 19:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden aldı.

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre; görevlerinden alınan üç dekan da özerk ve özgür üniversite için direnen isimlerdendi. Rektör İnci'nin üç dekanın yerine dışardan atama yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu? 

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ocak tarihli kararnamesiyle Bulu’nun getirilmesi sonrası üniversitede aylar süren protestolar düzenlenmiş, Bulu yine bir kararnameyle temmuz ayında görevden alınmıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başlattığı aday belirleme sürecinde, aralarında Bulu’nun yardımcısı olmayı kabul etmiş üç akademisyenden ikisi olan İnci ve Gürkan Kumbaroğlu dahil 19 aday çıkmıştı. Adayları değerlendirmek ve rektör seçimine yön vermek için Boğaziçili akademisyenlerce düzenlenen ‘güvensizlik oylaması’nda, 17 adayın üniversite paydaşlarından güven oyu aldığı, İnce ve Kumbaroğlu’nun istenmediği ortaya çıkmıştı.

Oylamaya rağmen İnci’nin üniversiteye rektör olarak atanmasına tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yine üniversite iradesinin hiçe sayıldığını ve ‘bu yanlıştan‘ bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etmişti.

 

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