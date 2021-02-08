Boğaziçi Üniversitesi protestolarına sosyal medyadan destek verdiği için Muhammed Ünal isimli öğrenci tutuklandı

Sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek veren paylaşımlar yapan Muhammed Ünal isimli öğrenci tutuklanarak Metris T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek eylemlerine katılan HDP Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Ünal isimli öğrenci, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Tutuklu öğrenci sayısı 10 oldu

Muhammed Ünal'ın tutuklanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve destek eylemleri kapsamında tutuklanan öğrenci sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" çalışmalarda; 'Diriliyoruz, @Diriliyoruz1' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul'da, 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

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