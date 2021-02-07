Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ tutuklandı; gerekçe 'Cumhurbaşkanı'na açık mektup ile halkı kin ve düşmanlığa teşvik' etmek!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışma hesabında yayımladığı "12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup" nedeniyle “Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklandı. Buldağ'a yapılan suçlamada Boğaziçi Dayanışma hesabı ile kendi telefon numarasının son iki hanesinin aynı olması delil olarak gösterildi.

Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışması hesabını yönetmek ve "12. Cumhurbaşkanı'na açık mektup" bildirisi gerekçesiyle İzmir’deki evinden sabah 05.00 sularında gözaltına alındıktan sonra İstanbul’da getirildi ve savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Buldağ savcılıktaki ifadesinin ardından “Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

Bu sabah saatlerinde evinden alındı, İstanbul'a getirildi

Bu sabah saatlerinde İzmir'deki evinden polis baskınıyla gözaltına alınan MSGSÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Buca Karakolu'ndan tutulduktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Avukatı açıklama yaptı

Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa, müvekkilinin Boğaziçi Dayanışması hesabını yönetmek ve '12. Cumhurbaşkanı'na açık mektup' bildirisi gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Urfa, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Dayanışması hesabını yönettiği iddiasıyla, 12. CB'ye mektup sebebiyle CB'na hakaret, diğer paylaşımlar sebebiyle halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik. Tek delil ise telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi" diye yazdı.

CHP'li Kadıgil'den tepki: Muz cumhuriyeti

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Twitter hesabından Buldağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek; "Az önce Beyza Buldağ tutuklandı. Suç: Boğaziçi Dayanışma hesabında yayınlanan “12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup” vesilesiyle halkı düşmanlığa sevk ve tahrik(!) Delil: Hem Beyza’nın hem @boundayanisma hesabının kurtarma no son iki hanesinin “12” olması. Yer: Muz Cumhuriyeti" dedi.

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