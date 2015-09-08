T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Hakan Yılmaz, 'Sen Yoktun' albümüyle müziğe döndü

Yılmaz, bir süre Ezginin Günlüğü grubunun solistliğini yapmıştı

08 Eylül 2015 21:06

Ezginin Günlüğü’nün eski solistlerinden Prof. Hakan Yılmaz’ın “Sen Yoktun” adlı yeni albümü Ada Müzik'ten çıktı. Tüm sözleri Hakan Yılmaz’a ait olan parçalardan oluşan albümde bir de tango yer alıyor.

Hakan Yılmaz, daha önce Ezginin Günlüğü ile birlikte yaptığı ‘’Sabah Türküsü", "Doğu Türküleri" ve "Ala Gözlü Yar" albümlerinden sonra yaklaşık on yıl ara verdiği müzik çalışmalarına “Sen Yoktun” albümüyle döndü.  Albümdeki parçaların düzenlemelerini Kadir Şan Tarhan yaptı.

10 şarkılık albümde 3 parçanın bestesi de Yılmaz’a ait. iTunes üzerinden de satışa sunulan albüme Cihangir Aslan, Hüseyin Çebişçi ve İlkay Yılmaz da katkıda bulundu. Albümün kayıt, mix ve mastering çalışmaları Cihangir Aslan, Efe Demiryoğuran ve Hüseyin Çebişçi tarafından yapıldı.

 

Portre: Müzisyen profesör

 

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Yılmaz,  master ve doktora derecelerini ABD'de Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olan Prof. Yılmaz, aynı üniversitenin Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin direktörlüğünü yapıyor.

Yılmaz, yakın dönem Türk siyasal hayatı, Türkiye'de siyasal ve popüler kültür, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ve Avrupa bütünleşmesinin kültür ve kimlik boyutları, demokratikleşme sürecinin dış dinamikleri üzerinde çalışıyor.

Akademik kariyerinin yanı sıra Ezginin Günlüğü grubunun kurucularından olan Hakan Yılmaz, grubun “Sabah Türküsü”, “Alagözlü Yar” ve “Doğu Türküleri” albümlerinde vokalistlik de yapmıştı.

 

ETİKETLER

hakan yılmazezginin günlüğüada müzikyeni albümitunessen yoktun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24