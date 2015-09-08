Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Hakan Yılmaz, 'Sen Yoktun' albümüyle müziğe döndü

Ezginin Günlüğü’nün eski solistlerinden Prof. Hakan Yılmaz’ın “Sen Yoktun” adlı yeni albümü Ada Müzik'ten çıktı. Tüm sözleri Hakan Yılmaz’a ait olan parçalardan oluşan albümde bir de tango yer alıyor.

Hakan Yılmaz, daha önce Ezginin Günlüğü ile birlikte yaptığı ‘’Sabah Türküsü", "Doğu Türküleri" ve "Ala Gözlü Yar" albümlerinden sonra yaklaşık on yıl ara verdiği müzik çalışmalarına “Sen Yoktun” albümüyle döndü. Albümdeki parçaların düzenlemelerini Kadir Şan Tarhan yaptı.

10 şarkılık albümde 3 parçanın bestesi de Yılmaz’a ait. iTunes üzerinden de satışa sunulan albüme Cihangir Aslan, Hüseyin Çebişçi ve İlkay Yılmaz da katkıda bulundu. Albümün kayıt, mix ve mastering çalışmaları Cihangir Aslan, Efe Demiryoğuran ve Hüseyin Çebişçi tarafından yapıldı.

Portre: Müzisyen profesör

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Yılmaz, master ve doktora derecelerini ABD'de Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olan Prof. Yılmaz, aynı üniversitenin Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin direktörlüğünü yapıyor.

Yılmaz, yakın dönem Türk siyasal hayatı, Türkiye'de siyasal ve popüler kültür, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ve Avrupa bütünleşmesinin kültür ve kimlik boyutları, demokratikleşme sürecinin dış dinamikleri üzerinde çalışıyor.

Akademik kariyerinin yanı sıra Ezginin Günlüğü grubunun kurucularından olan Hakan Yılmaz, grubun “Sabah Türküsü”, “Alagözlü Yar” ve “Doğu Türküleri” albümlerinde vokalistlik de yapmıştı.