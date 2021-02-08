Protesto edilen Melih Bulu'nun yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun yardımcıları 5 hafta sonra belli oldu. Boğaziçi'nde Gürkan Kumbaroğlu ve Mehmet Naci İnci rektör yardımcıları olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

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Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun danışmanlığına getirileceği duyurulan Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören görevi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Rektör Yardımcısı Kumbaroğlu ve İnci kimdir?

Duvar'da yer alan habere göre, rektör yardımcılığı içinse daha önce Kumbaroğlu'nun ismi kamuoyuna yansımıştı. Enerji piyasaları üzerine çalışmaları bulunan Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

Naci İnci ise Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nün 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığını yaptı. İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları bulunuyor.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla 1 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Melih Bulu rektör olarak atandı. Boğaziçi akademisyenleri ve öğrencileri, söz konusu atamaya karşı olduklarını belirterek; eylemlere başladı. Boğaziçi Dayanışması isimli hesap; "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okulumuza Melih Bulu'nun kayyum olarak atandığını öğrendik. Boğaziçi öğrencileri olarak demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz. Melih Bulu bizim rektörümüz değildir!" açıklaması yapmıştı. Boğaziçi'ndeki olaylar ülke çapında tepkilere neden olurken; birçok öğrenci ise gözaltına alınmıştı.

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