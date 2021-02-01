Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu yardımcısını 4 hafta sonra buldu

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, 4 haftanın ardından Rektör Yardımcısı buldu. Okulun Endüstri Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni Rektör Yardımcısı oldu.

Bulu'nun bugüne kadar üniversite içinden rektör yardımcısı bulamadığı belirtiliyordu. Bulu tarafından bugün üniversite birimlerine gönderilen "Rektör Yardımcısı ve Danışmanı" konulu yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"2547 Sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu atanmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören ise Rektör Danışmanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim."

TIKLAYIN - DEVA Partisi kurucusu, Genel Başkan Ali Babacan'ın Boğaziçi Rektörlüğü'ne atanmasına tepki gösterdiği Melih Bulu'nun danışmanı oldu

Öte yandan danışman olarak atanan Aygören'in DEVA Partisi Kurucu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Binlerce Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve mezununun olduğu Clubhouse buluşmasında Aygören'in atanmasına tepki geldi. Clubhouse'da DEVA Partisi'ne karşı protestosu olurken, 'DEVA partililer dışarı' ifadesi kullanıldı.

"Boğaziçi'ni temsil eden kişiler zaten kategorik olarak Bulu'yu reddediyor"

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Esra Mungan, geçen gün yaptığı açıklamada Bulu'yla çalışabilecek akademisyenlerin bile kendilerini geri çektiğini belirtmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Melih Bulu, önden 400-500 Boğaziçili akademisyen arasından birlikte çalışacağı birkaç kişiyi tespit etmiştir. Şaşırtıcı olan bütün üniversitede bir ihtimal bu kişi ile çalışacak kişiler bile kendilerini geri çekti. Bu olup bitenler kabul edilemez ve senato ilkeleri çok güçlü dile getirilince rektör yardımcısı olabilecek kişiler de çekindi. Boğaziçi'ni temsil eden kişiler zaten kategorik olarak Bulu'yu reddediyor."