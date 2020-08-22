Boğaziçi Üniversitesi’nden tam puanla mezun olan Baturalp Yalçın dünyanın en iyi üniversitelerinden 4'üne kabul aldı

Boğaziçi Üniversitesi’nden 4.00 ortalamayla mezun olan Bp Yalaturalçın, California Berkeley, Princeton, Cornell ve Georgia Institute of Technology üniversitelerinin mühendislik bölümlerinin doktora programlarına burslu olarak kabul aldı. California Berkeley'i tercih eden Yalçın, 5 yılda 2 milyon 200 bin TL’den fazla para ödeyeceği okula bedava gidecek, üstüne ayda 2500 dolar alacak.

Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı bugünkü köşesinde Boğaziçi Üniversitesi’nden 4.00 ortalamayla mezun olan Baturalp Yalçın'ın başarısını taşıdı. Yalçın’ın bu başarısına son beş yıl içinde Boğaziçi’nden diploma alan 12 bin öğrenciden 7’si ulaşabildiğini ifade eden Çakmakçı, şunları kaydetti:

Gelecekte optimizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında öncü araştırmalar yapmayı hedefleyen Baturalp Yalçın, eğitim ve yaşam ücreti ile yıllık ortalama 60 bin dolarlık üniversitede 5 yıl için 300 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 200 TL) vermek yerine ücretsiz eğitim görecek. Üstelik üniversiteden de ayda 2500 dolar (yaklaşık 18 bin TL) maaş alacak. Yalçın, “Eğitim, yemek ve ev ücreti ortalama 60 bin dolar civarında. Ben bunları ödemeyeceğim, üniversite bana aylık 2500 dolar verecek. İlk sene derslere odaklanıp, sonraki sene araştırma asistanı olarak görev yapacağım” diyor.

Yalçın, kendisini başarıya götüren etkenleri şöyle sıralıyor:

“Okul hayatımda arkadaşlarımdan farklı yaptığım şey derslerden sonra mutlaka merak ettiğim konuları araştırıp, eksiklerimi kapatmak oldu. Birinin bana öğretmesinden önce, eksiklerimi kendim bulup kapattım. Sanırım başarıyı getiren en önemli faktör bu oldu. Bunun dışında derslere düzenli katıldım. Özverili çalıştım. Dünyanın en iyi üniversitelerine burslu kabulümde tek etken not ortalamam değil. Değişim programlarına katıldım, araştırma yaptım, hobilerim var, çok yönlü bir kişiliğe sahibim ve tabii diplomamda Boğaziçi Üniversitesi yazıyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.