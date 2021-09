Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin nöbeti 219. gününde

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. Akademisyenlerin direnişi 32'inci haftasına girdi. Boğaziçililer 219'uncu kez bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler.

Boğaziçi Direnişi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün 10 Ağustos 2021, Salı Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 32. Haftası. Bugün direnişin 219. günü. Melih Bulu’nun görevden alınması ve rektör yardımcısı Naci İnci'nin vekaleten rektör olarak atanmasının yirmi yedinci, İnci’nin Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının yirmi altıncı günü. Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 145. kez rektörlük binasına döndüler. Akademisyenler nöbetlerinin ardından Can Candan işten çıkarıldığı gün başlattıkları ve Rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemine devam ettiler."

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi Vakfı: Rektör, camiamızın çoğunluğunun desteklediği 17 akademisyen arasından seçilmeli