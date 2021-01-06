Boğaziçi Üniversitesi kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan protestolar esnasında üniversitenin Güney Kampüs ana giriş kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kelepçenin üniversite güvenlik görevlilerine ait olduğu belirtilirken, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun 'kendi inisiyatifi' ile kelepçeyi taktığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre kelepçenin üniversitenin özel güvenlik görevlilerine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede kelepçenin kapıya Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı belirlendi.

Kelepçeyi takan polis, "İnisiyatif kullandım" dedi

Polis memurunun üst amirlerinden talimat almadan kelepçeyi kapı demirlerine taktığı tespit edildiği ifade ediliyor. Olayla ilgili bilgisine başvurulan polis memurunun inisiyatif kullanarak kelepçeyi demir kapıya açılmaması amacıyla taktığını söylediği kaydedildi. Olayla ilgili kapsamlı incelemenin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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