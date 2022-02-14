Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı.

Bugün Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada Malkoç'un "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ve asaleten bir atama yapılana kadar Genel Sekreterlik görevini Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın yürüteceği duyuruldu.

2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021'de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun izinde olduğu dönemde R ektör vekili olan Prof.Dr. Naci İnci, Haziran 2021'de Malkoç'u Genel Sekreter vekili olarak atamıştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç'un Genel Sekreter olarak atanmasını 13 Temmuz'da yargıya taşımış,12. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.