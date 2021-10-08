Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan öğrencilerden 10'u emniyetten, 4'ü ise sevk edildikleri adli makamlardan serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün düzenlenen protestolarda 14 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan öğrencilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan A.P., M.Ç., N.Ş. ve N.D. 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan öğrenciler imza ve yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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