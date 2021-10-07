Boğaziçi'nde tutuklamaları protesto eden öğrencilere gözaltı

Tutuklanan arkadaşları için Güney Kapı önünde açıklama gerçekleştirmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri okulun 40 metre kadar önünde gözaltına alındı.

Evrensel'den Metin Taşkıran'ın haberine göre, gözaltına alınan 7 Boğaziçi öğrencisinden 2'sinin tutuklanmasını protesto için bugün Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenecek eylem öncesi kampüs polis ablukasına alındı. Bir süre sonra gözaltılar başladı.

İstanbul Valiliği, 6'sı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bu sırada okul içindeki öğrenciler de ellerinde tutuklanan arkadaşlarının fotoğrafları ile kapıya kadar yürüdü. Polis öğrencilerin çıkışını engelledi. Öğrenciler, "YÖK polis medya bu abluka dağıtılacak" ve "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

Gazeteciler alanın dışına itilerek ve kalkanlarla siper oluşturularak görüntü almaları engellendi. Polis, Halk TV'den Erdinç Yılmaz'ı kalkanıyla engellerken darp etti.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğine Boğaziçi Üniversitesi'nde 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, (8)'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden öğrenciler, gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü serbest bırakıldı. 5 öğrenci de savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmış ancak 2 öğrenci tutuklanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için bugün saat 12.30'da Güney Kapı önünde bir araya geleceklerini duyurmuştu. Öğrenciler, "YÖK polis medya bu abkuka dağıtılacak", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları attı.