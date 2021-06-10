Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri nöbetin 107'nci gününde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri kayyum rektöre karşı direnişin 158'inci gününde "Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz" diyerek 107'nci kez sırtını rektörlük binasına döndü.

Boğaziçi Üniversitesi’nde direniş 23. haftasında devam ediyor. Direnişin 158. gününde Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 107. kez rektörlük binasına döndüler.

Akademisyenlerin nöbetinin ardından, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Emeritus hocası Prof. Dr. Oya Başak, Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Feyzi Erçin’in yaz okulunda bölüm ve fakülte kararı ile açılması kararı verilen dersinin, atanmış yönetim tarafından onaylanmamasına istinaden Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün açıklamasını okudu.

Açıklama metni şöyle:

“Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü olarak son zamanlarda üniversitemizde akademik görevlendirmelere dair alınan kararlardan büyük bir rahatsızlık ve endişe duyuyoruz.

Bölümümüzün “Kültür Sanat Dersleri” kapsamında, 2013 yılından beri yarı zamanlı olarak FA kodlu Film dersleri vermekte olan Feyzi Erçin’in Yaz Okulu’nda FA 481 (Film Music) dersini vermesi Rektör Yardımcısı Naci İnci tarafından onaylanmamıştır. Feyzi Hoca hakkında verilen bu kararın kabul edilebilir bir akademik dayanağı yoktur.

Kurumumuzu üstün kılan en önemli özelliklerinden biri demokratik, kurullarının kararlarına saygılı ve bölümlerinin akademik alanda özerkliğini benimsemiş olmasıdır.

Bu sağlam kurum kültürümüzle çelişen her tür karar ve uygulama karşısında endişelerimiz katlanarak artmaktadır.

Eğitim bilimlerinde uzman hocalarımızın açıkladığı gibi, öğretim performansının ölçülmesinin ne kadar incelikli ve çok yönlü bir konu olduğu ortadadır.

Bir hocanın yetkinliğine yönelik kanaatin bir bileşenler ağı olduğunu ve sadece not ortalaması veya öğrenci değerlendirmeleri yoluyla belirlenemeyeceği aslında hepimizin gayet iyi bildiği bir gerçektir.

Bu bağlamda, üniversitemizin zenginliğinin çok önemli birer unsuru olan yarı zamanlı ve emekli hocalarımızın görevlendirmelerinin son derece öznel ve çelişkili kıstaslar öne sürülerek sınırlandırılmasını kabul etmemiz imkansızdır.

Üniversitemize zarar veren bu tarz uygulamalara son verilmesini, karar mekanizmalarının - Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine uygun şekilde "aşağıdan yukarı" - ilgili bölüm ve fakülte kurullar aracılığı ile işlemesini, ve Feyzi Hoca’nın Yaz Okulu’nda vereceği dersin onaylanmasını talep ediyoruz.”