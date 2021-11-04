Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri akademik özgürlük ve özerklik için koşuyor

7 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 43. İstanbul Maratonu’na bu yıl Boğaziçi Üniversitesinden 200’e yakın öğrenci, mezun ve akademisyen katılacak. Boğaziçililer özgür ve özerk üniversite için koşacak.

Evrensel'de yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUIM) tarafından organize edilen “Boğaziçi Koşuyor” adlı etkinlik dahlinde 53 Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni, 15 kilometrelik bir parkuru üzerinde “Özgür ve Özerk Üniversite” yazan tişörtleri ile koşacak.

Prof.Dr. Tınaz Ekim - Endüstri Mühendisliği Bölümü:

Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan haksızlıkları kabul etmiyoruz, özgür ve özerk üniversite talebimizden vazgeçmiyoruz. Herkes ne kadar kararlı olduğumuzu bir kere daha görsün ve bizi desteklesin diye koşuyorum.

Doç.Dr. Engin Ader - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü:

Uzun mesafe yarışları benim için azimle ve inatla bir işe odaklanmanın bir diğer ifadesi oldu. Çoğu zaman fiziksel ve zihinsel acılarla da kesişen yorucu bir süreç bu. Topluca aynı hedefe yönelmenin de bir dışavurumu. Maratonun sonunda zorluklara rağmen pes etmemenin ve hedefe varmanın verdiği tatmin, insanı hemen bir sonraki yarışı düşünmeye itecek kadar güçlü oluyor. İşte koşuya dair tüm bu özellikler, özgür ve özerk bir üniversite için direnirken, güçlü ve katılımcı bir akademik geleneğe sahip olan üniversitemize sahip çıkarken yaşadıklarımıza ve yaşayacaklarımıza çok benziyor. Bu yüzden bu seneki İstanbul maratonunda 15 km koşarak #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyorum ve üniversitemizin sesine #BoğaziçiKoşuyor ve #ÖzgürveÖzerkÜniversite sloganlarını da ekliyorum.

Dr. Öğr. Üyesi H.Birkan Yılmaz - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü:

Özgür ve Özerk üniversite için verdiğimiz mücadelenin görünülürlüğünü arttırmak için yaklaşık 200 Boğaziçili ile beraber İstanbul maratonuna katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesine ve dolayısıyla Türkiye'ye verilen hasarları kabul etmediğimizi ve vazgeçmediğimizi büyük kitlelere ulaştırabilmek için bu pazar Asya'dan Avrupa'ya koşuyor olacağız. 15K maraton öncesi antrenmanlar sırasında üzerimdeki tişörtü görenlerin olumlu tepkilerinin beni heyecanlandırdığını da söylemeden geçemeyeceğim